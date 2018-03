17. 6. 2016 |Ľubomír Smatana |Regiony

Aceton a barvy rozhádaly malebnou vesnici Pocinovice na Chodsku. Na jejím okraji vyrostla kovodílna s lakovnou a chemické pachy vadí rodinám v okolí natolik, že s majitelem firmy už šest let válčí. Za pár týdnů skončí zkušební provoz a podle úřadů je dosud všechno v pořádku. Lidé si to nemyslí, ale to je asi tak všechno, co s tím můžou dělat.