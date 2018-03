5. 5. 2015 |Petr Vavrouška, Vít Pohanka, Markéta Chaloupská |Zprávy z domova

V Česku za poslední měsíce dramaticky přibylo nelegálních běženců. Chtějí se odsud dostat na Západ, kde na ně podle jejich představ čeká lepší život. Jen za první čtyři měsíce tohoto roku cizinecká policie zadržela 870 cizinců, kteří mířili do Německa. To je dokonce o 150 migrantů více, než se snažilo do Spolkové republiky dostat za celý minulý rok.