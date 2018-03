7. 8. 2012 |Jakub Kanta |Ostatní sporty

Jediný český zástupce v řecko-římském zápase na olympijských hrách David Vála prošel z kvalifikace do osmifinále, kde ovšem hned prohrál s Kubáncem Estradou a musel svému soupeři držet pěsti, aby postoupil až do finále. Pak by se totiž v hmotnostní kategorii do 96 kg sám dostal do oprav a mohl bojovat o bronz. Jenže Kubánec skončil v semifinále.