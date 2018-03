31. 3. 2012 |Jan Herget, mad |Regiony

Kdo spoléhá při cestování pražskou MHD, že každá tramvaj v zastávce zastaví, musí si dát od zítřkapozor. Podle nového předpisu mohou soupravy, které nevezou žádné cestující zastávkami projíždět. Pro řidiče je to praktické, ale ten, kdo je zvyklý přecházet přes koleje i před stojícími tramvajemi, by měl od prvního dubna dávat mnohem větší pozor. Některé tramvaje by ho totiž mohly překvapit tím, že nezastaví.