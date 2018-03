18. 8. 2015 |Tomáš Jelen |Zprávy z domova

Bezpečnost na železničních přejezdech by mohly zvýšit takzvané světelné závory. Mají podobu červených světel přímo ve vozovce, kde doplňují příčnou čáru před kolejemi. Nový bezpečnostní prvek zkoušejí experti z Centra dopravního výzkumu na třech přejezdech v Česku. A podle nich by si podobnou doplňující výstrahu zasloužila většina přejezdů, kde klasické závory nejsou. Jenže hned tak to nebude.