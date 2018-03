6. 3. 2017 |Václav Štefan |Zprávy z domova

Potřebují se věnovat jednání soudu a jeho účastníkům, ale zároveň si musí namlouvat protokol do diktafonu. Řeč je o většině soudců, kteří nemají v síních automatická nahrávací zařízení, která by to dělala za ně. Některým sice současný stav vyhovuje, ale podle Soudcovské unie je to problém. Ministerstvo se chystá do konce příštího roku technologií vybavit tisíc soudních síní a připravuje tendr za sto milionů korun.