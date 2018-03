7. 12. 2015 | ČRo, Lenka Jansová |Zprávy z domova

V Česku se zřejmě zpřísní pravidla pro držení zbraní. Zbrojní průkaz by měl platit místo deseti let jen pět let, lékaři získají přístup do registru zbraní a policie bude mít větší pravomoci. Tyto a další změny přináší novela zákona o zbraních a munici, kterou dnes schválila vláda. Normu ještě budou posuzovat poslanci a senátoři.