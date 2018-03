Zbrojovka Brno

17. 1. 2017 |Vojtěch Man |Fotbal

Snaha Martina Fenina vrátit se do vrcholového fotbalu nevyšla ani v brněnské Zbrojovce. Klub, kde od listopadu trénoval, nyní oznámil, že bývalý vicemistr světa do 20 let na jihu Moravy končí. Důvodem mají být přetrvávající potíže s ramenem.