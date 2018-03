Zdeněk Štybar

14. 7. 2015 |Tomáš Kohout, Marek Augustin |Ostatní sporty

Etapa sice krátká, ale o to výživnější čeká dnes cyklisty na Tour de France. Nebude to sice letos poprvé, co vyjedou do cíle na kopec, ale tentokrát pošlapou na vrchol nejvyšší kategorie. A bude se to týkat i čtyř Čechů. Každý se ale na etapu, do které odstartují z Tarbes, dívá trochu jinak.