zdravotníci

Tým lékařů, zdravotních sester a hasičů z České republiky, kteří odejeli pomáhat do zemětřesením postiženého Nepálu na začátku května, končí svou misi. Takzvaný traumatým by se měl do Česka vrátit dnes večer. Nepál zasáhla dvě silná zemětřesení a další menší otřesy v dubnu a v květnu. V důsledku přírodní pohromy zemřelo devět tisíc lidí, přes 18 tisíc dalších so odneslo zranění.