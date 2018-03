Praha| 3. 12. 2017 |ČTK |Zprávy z domova

Pokud by se v listopadu konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je ANO s 30 procenty. Druhé Piráty by volilo 14 procent lidí. Celkem by se do dolní komory parlamentu probojovalo osm stran a hnutí.