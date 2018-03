11. 4. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Praha se možná dočká čtyř vysokorychlostních železničních koridorů. Vést by mohly do Drážďan, Mnichova, Vratislavi a na Brno a dále do Rakouska. Vyplývá to z dokumentu Správy železniční dopravní cesty, který v úterý projednal magistrátní výbor pro dopravu. Termín stavby zatím není přesně daný, první stavby by mohly začít po roce 2030.