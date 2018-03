10. 11. 2016 | mah |Zprávy z domova

Vlado Štancel, moderátor pořadu České televize Černé ovce, ve čtvrtek náhle zemřel. Bylo mu 52 let. O tragické zprávě informuje zpravodajská ČT24 na svém webu. Do tvorby pořadu byl zapojený od roku 1995. Věnoval se ale i loutkovému divadlu, režírování her a psaní scénářů, připomíná server.