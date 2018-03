ženská práva

Praha| 17. 12. 2017 |Barbora Tachecí, Kateřina Chvátalová |Společnost

„Ráda k mužům vzhlížím a do jisté míry se nechávám řídit. Osobně by mně nechyběla emancipace, například volební právo. A to proto, že mám muže, který si mě váží,“ říká herečka Bára Štěpánová.