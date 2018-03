ženský fotbal

2. 7. 2015 |Lenka Kabrhelová |Fotbal

Příznivci kopané ve Spojených státech oslavují. Ženský národní tým postoupil do finále mistrovství světa v Kanadě poté, co porazil Německo 2:0. Fotbal jako takový se ve Spojených státech těší rostoucí popularitě, i když by ho donedávna se Severní Amerikou mnozí nespojovali. Důležitou roli v tom sehrála právě ženská kopaná.