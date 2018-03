24. 10. 2016 |Štěpán Macháček |Zprávy ze světa

Do Evropy se vrací protižidovské nálady. Dokazují to rostoucí počty Židů, kteří z evropských zemí emigrují do Izraele. Jedním z hlavních důvodů je pro ně právě sílící antisemitismus. Zdaleka nejpočetnější skupinu imigrantů tvoří frankofonní Židé z Francie, Belgie a Švýcarska. A zatímco jich dříve přicházelo do Izraele maximálně dva tisíce ročně, loni to bylo už osm tisíc lidí.