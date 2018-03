24. 3. 2012 |Lenka Kabrhelová, Mirko Kašpar |Zprávy ze světa

Rusko před rokem z rozhodnutí prezidenta Dmitrije Medvěděva zrušilo pravidelné změny času a zůstalo celoročně u letního. S návratem Vladimira Putina do Kremlu by se to však mohlo znovu změnit. Mezi Rusy totiž sílí hlasy těch, kteří by rádi znovu dvakrát ročně přeřizovali hodinky.