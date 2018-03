Zimní olympijské hry

Soul, Pchjongčchang| 31. 10. 2017 |Jakub Marek |Zimní sporty

Do olympijských her v Jižní Koreji zbývá 100 dní a kromě bezpečnosti dělá organizátorům starosti i doprava. Do hor ve východní části země se totiž lidé i materiál budou přesouvat hlavně po dálnici.