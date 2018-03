25. 7. 2014 |Marek Augustin, Zuzana Švejdová |Ekonomika

Nejslavnější cyklistický závod Tour de France se blíží do cíle. Spolu s olympijskými hrami a mistrovstvím světa ve fotbale patří k největším sportovním událostem světa. A dokazuje to i pozornost diváků - televizní přenosy sledují víc než tři miliardy lidí, a to ve 200 zemích světa. Událost je ale lákadlem i pro sponzory, sázkové kanceláře nebo hoteliéry.