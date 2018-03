23. 11. 2016 | ČTK |Ekonomika

Hnutí ANO příští týden navrhne výjimku z elektronické evidence tržeb (EET). Nepodléhali by jí živnostníci, kteří mají paušální daň a roční příjmy do 250 tisíc korun, a také e-shopy. ANO pozměňovací návrh k zákonu o evidenci tržeb dnes představilo koaliční radě. Premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) návrh ministra financí Andreje Babiše (ANO) znepokojil a zkritizoval načasování návrhu týden před spuštěním EET. Změny chce Sobotka posoudit, protože by mohly zapříčinit nerovnost.