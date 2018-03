18. 2. 2017 |Pavla Firbacherová |Regiony

Má 216 metrů, je nejvyšší v Česku a leze po ní deset miminek. Žižkovská věž v sobotu slaví čtvrt století - je to přesně 25 let, co je tahle stavba otevřená. A za léta její existence se na ní leccos změnilo.