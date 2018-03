9. 1. 2014 |Zuzana Márová |Technologie

Dopravní podnik hlavního města Prahy letos slaví významné jubileum. V květnu to bude 40 let, co se poprvé rozjelo metro s cestujícími. Tomu ovšem musela předcházet řada zkušebních jízd. Přesně před čtyřmi desítkami let se začaly testovat sovětské vlaky s označením EČS.