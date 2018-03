Zlínský kraj

18. 12. 2014 |Pavel Sedláček, Zuzana Plíšková, kov |Regiony

V nemocnicích by měly příští rok růst mzdy. Úhradová vyhláška přidá na zdravotní služby deset miliard korun. Nemocnice tak dostanou peníze na navýšení platů i kompenzaci zrušených poplatků. Zatímco u zařízení zřizovaných ministerstvem zdravotnictví se navýší platy povinně o pět procent, ostatní nemocnice to respektovat nemusejí. Český rozhlas zjišťoval, jak to bude v nemocnicích v Jihomoravském a Zlínském kraji.