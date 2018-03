5. 4. 2013 |Jitka Hanžlová, kko |Ekonomika

Každá dobrá a známá značka čelí občas nebezpečí, že někdo bude kopírovat její výrobky a zneužívat její logo. Nemusí to být přímo padělek, může to být i kalkul zneužívající vizuální symbol. Podobnému plagiátorství čelila v Rusku i česká firma Hamé. A soudní spor, který trval několik let, vyhrála.