zneužívání

8. 11. 2013

Dvojici bývalých skautských vedoucích dnes poslal Krajský soud v Ústí nad Labem na deset let do vězení. Podle obžaloby zneužili nebo znásilnili celkem 39 dětí ve věku zhruba od 12 do 18 let, dopustili se i sexuálního nátlaku, výroby dětské pornografie, ohrožování výchovy a dalších skutků. Rozsudek zatím není pravomocný.