ZOH Soči 2014

24. 2. 2014 |Mirko Vasić, Michal Jurman |ZOH 2014 Sochi

Do dějiště zimních olympijských her přijeli jako možná talentovaní, ale rozhodně ještě ne příliš známí. V Soči si ale mnozí mladí sportovci podmanili celý svět a téměř přes noc se stali velkými hvězdami. Potěšující je, že to platí i pro některé české reprezentanty.