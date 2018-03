29. 3. 2017 |Vojtěch Koval |Hudba

ROZHOVOR. Černé kudrnaté vlasy padající do čela, ukulele v ruce, neuvěřitelný hlasový rozsah a překvapivě časté hvízdání melodií v písních. V pražském klubu Roxy se předvedla americká zpěvačka Laura Pergolizzi vystupující pod jménem LP, autorka hitu Lost On You. Kvůli obrovskému zájmu o vstupenky organizátoři museli přidat ještě jeden termín koncertu. Místo toho, aby si drobná zpěvačka mezi pondělními a úterními koncerty vyrazila prohlédnout Prahu, poskytla Radiožurnálu rozhovor.