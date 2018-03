8. 5. 2014 |Jaroslav Plašil |Regiony

Naštvaní cestující, tma ve vagónu a skoro dvě hodiny strávené na jednom místě bez pořádného vysvětlení. Tak to vypadalo v jednom z večerních rychlíků, který jel z Prahy do Ústí nad Labem. Mohla za to krádež kabelu zabezpečovacího zařízení. Cestující si ale mohou České dráhy požádat o odškodné.