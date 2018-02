Napadající Min-Ho Cho dostal rozehrávajícího Poláška pod tlak, český zadák si ale nakonec dokázal poradit a vyvezl puk do středního pásma.

Eric Regan ze středního pásma nahodil kotouč do rohu kluziště, Korejci se ale nedokázali usadit v útočné třetině a puk letí znovu až k Daltonovi.

Česko právě vstřelilo branku! Češi se ve vlastním oslabení dostávají do vedení, skvěle! Francouz rychle rozehrál puk na Birnera a po něm se díky chybě jednoho z Korejců na modré čáře dostal ke kotouči MICHAL ŘEPÍK, jehož první střelu z levého kruhu Dalton vyrazil jen před sebe a důrazný Řepík poté doklepl kotouč do sítě! Asistence: Michal Birner a Pavel Francouz.

Tlak českého týmu vygradoval v najetí Lukáše Radila (CZE) přímo do Daltona, český útočník byl za to potrestán nedovoleným bráněním.

Z vrcholu kruhů to zkusil Červenka a Matt Dalton teď měl úplně zakrytý výhled, naštěstí pro něj ale puk mířil mimo.

Česko právě vstřelilo branku! Uff, vedení Jižní Koreje naštěstí moc dlouho nevydrželo. Michal Řepík z levé strany nahodil puk do předbrankového prostoru, odkud JAN KOVÁŘ dokázal dostat kotouč do sítě. Asistence: Michal Řepík a Jiří Sekáč.

07:34

Jižní Korea právě vstřelila branku!

To jsou věci, Korejci se překvapivě dostávají do vedení! Brock Radunske od levého mantinelu přistrčil kotouč na volného MIN-HO CHOA, který si ve vysoké rychlosti najel do mezikruží a poté přesnou střelou nad vyrážečku překonal Francouze. Asistence: Brock Radunske a Michael Swift.