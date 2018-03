25. 11. 2015 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Desetiletý Aron Anderson je zřejmě nejosamělejším žákem ve Spojeném království. V moderní školní budově na ostrově Out Skerries na Shetlandech se totiž učí úplně sám. Do nejbližšího města musí Aron cestovat 2,5 hodiny trajektem. Pokud mu to tedy často rozbouřené moře vůbec dovolí.