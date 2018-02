Server iROZHLAS.cz o vysvětlení požádal i někdejšího šéfa ROP Střední Čechy Marka Kupsu, za jehož vedení úřad dotaci schválil. Kupsa, který aktuálně pracuje na ministerstvu pro místní rozvoj, je však momentálně na dovolené.

Podle Jany Mayerové, tehdejší statutární zástupkyně Farmy Čapí hnízdo, ale firma tato „odborná stanoviska“, jak píše, neměla k dispozici. „Takže jsme neměli ani možnost nic dodatečně vysvětlit či doložit. A co dostali (hodnotitelé; pozn. red.) k dispozici jako podklad pro svá stanoviska, vůbec netuším, ale očividně zdaleka ne všechno, jinak by k některým závěrům nemohli dojít,“ odmítla Mayerová výtku, že by žadatel nebyl dostatečně identifikován. Podobně pak odmítá i to, že by byly v projektu některé položky nadhodnocené.

Stejně tak firma podle ní jasně doložila, jak bude projekt financován. „Jinak by dotace nebyla udělena, stejně tak jsme dokládali financování a celou dobu vše konzultovali s pracovníky ROP – aby bylo vše správně. Navíc, s ohledem na množství kontrol, kterým tento projekt prošel, pokud by něco nebylo v pořádku, tak by nemohl být nikdy proplacen,“ doplnila Mayerová s tím, že s ohledem na probíhající vyšetřování se nebude více vyjadřovat.

A zmíněné posudky neměl podle středočeského exhejtmana Petra Bendla (ODS) k dispozici ani výbor regionální rady, kterému předsedal.

„My jsme je neměli vůbec k dispozici, (posudky) nebyly součástí dokumentace. My jsme dostali doporučení, o ničem takovém jsme nevěděli,“ uvedl Bendl, který dotaci pro Farmu Čapí hnízdo podepsal v létě 2008.

„Úřad Regionální rady neavizoval žádné problémy. Rada rozhodovala na základě toho, co připravil úřad. My jsme ani neměli právo do toho zasahovat, nebyli jsme posuzovatelé,“ doplnil Bendl.