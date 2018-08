Když stát prodává data: Jediný, kdo za mapy platí dvakrát, je občan

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 29:58 Dataři: Je dobře, když stát prodává svá data?

Kde si legálně stáhnout tuzemské mapy? Co dostanete zadarmo a za co musíte platit? A proč je dobře, když na státních datech vydělává někdo cizí? O dostupnosti českých mapových dat jsme si povídali s analytikem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Michalem Medem.Rozhovor je třetím dílem podcastu Dataři o datech a lidech kolem nich. Pravidelně zpovídáme osobnosti, které pomáhají v Česku otevírat data nebo s daty zajímavě pracují. Podcast najdete na stránkách Českého rozhlasu Plus , v iTunes Google Podcasts i ve zvláštním RSS kanálu