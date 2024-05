V českém zdravotnictví je peněz dost. Nevyužíváme je ale účelně, říká lékař a člen NERV Hroboň

Ministr zdravotnictví zveřejnil první verzi plánu na záchranu jeho resortu. Plán pojmenovaný Strategické analýzy potřeb rezortu zdravotnictví: Koncepce podložená dostupnými daty měl být hotový začátkem roku, ale kvůli jeho rozsahu je až nyní. „Dokument si všímá celé řady důležitých okolností a trendů,“ říká pro Český rozhlas Plus lékař a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Pavel Hroboň, který je členem Národní ekonomické rady vlády. Interview Plus Praha 23:30 9. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dokument si všímá celé řady důležitých okolností a trendů, říká pro Český rozhlas Plus lékař a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Pavel Hroboň, který je členem Národní ekonomické rady vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zároveň Hroboň vnímá jako velké plus to, že vláda nepřekládá dokument jako finální, ale je otevřena veřejné diskusi a přiznává, že se na dokumentu bude ještě pracovat.

Zatím se dokument věnuje především problémům ve zdravotnictví, řešení se tam objevují v menším měřítku. Mezi problémy řadí například nedostatek lékařů v konkrétních odvětvích, nejasnou odpovědnost zdravotních pojišťoven, organizaci nočních pohotovostí a přesčasů nebo třeba finance.

„Já si myslím, že v současné chvíli je v českém zdravotnictví peněz dost. To, že je nevyužíváme účelně, je jiná věc. A ještě jiná věc je, že právě v důsledku zejména stárnutí obyvatelstva při dnešním způsobu financování ve zdravotnictví dostatek peněz v budoucnu mít nebudeme,“ popisuje Hroboň.

Podle něj koncepci ministra Vlastimila Válka (TOP 09) nemůžeme ještě považovat za restart českého zdravotnictví, ale spíše za krok správným směrem. Problémy, které dokument pojmenovává, totiž nejsou nové a řeší se už delší dobu. Teď jsou ale alespoň zdokumentovány a je možné, že se díky tomu otevře diskuse a k řešení se dospěje rychleji.

Ministerstvo problémy uznává

„Považuji za pozitivní už i to, že ministerstvo samo přiznává, že všechny tyto problémy existují, což v minulosti – a teď nemluvím o tomto ministerstvu, ale dívám se i dále do minulosti – nebyla pravda. My jsme často slyšeli, že ty problémy tady nejsou nebo že všechno je řešitelné tím, že se do zdravotnictví přidá trochu peněz. Takže teď máme nalito čistého vína a samozřejmě by měly následovat činy,“ komentuje Hroboň.

Ministr Válek teď vyzývá odbornou i laickou veřejnost k poskytnutí zpětné vazby. Do července plánuje poznámky zapracovat, ale vzhledem k tomu, že se příští rok konají parlamentní volby, se změny do běžné praxe ve zdravotnictví pravděpodobně nestihnou za současné vlády promítnout.

Stárnutí obyvatelstva

Podle Hroboně přibylo do českého zdravotnictví v posledních letech velké množství peněz. Nejvíce pak za covidu, kdy byla navýšena platba státu za státní pojištěnce – to znamená například za studenty či důchodce. Zároveň byla schválena automatická valorizace této platby a pro rok 2025 se zvýší o deset procent.

„A to je to, co činí systém finančně zranitelným, přestože by tomu tak nemuselo být na rozdíl od budoucnosti, kdy nás opravdu významně zasáhne stárnutí obyvatelstva,“ popisuje.

Za normálních podmínek byl růst v rozmezí dvou až čtyř procent a prioritou ministerstva by tak podle něj mělo být hlavně jeho navrácení tam, kde byl před covidem.

Vyřešily se požadavky mladých lékařů na přerozdělování přesčasů efektivně? Proč se musí vytvářet celá koncepce a nejde udělat změny hned? Proč se nemůžou zavést regulační poplatky? Poslechněte si Interview Plus, které moderuje Petr Dudek.