Výhružky smrtí Oswaldovi

Šéf FBI ve zprávě uvedl, že na dallaskou policii na základě toho naléhal, aby Oswalda ochránila. Jack Ruby se k němu ale dostal stejně – 24. listopadu majitel nočního klubu v Dallasu Oswalda zastřelil při jeho přesunu z vazby do okresní věznice.

„Ruby tvrdí, že s ním nikdo nespolupracoval, a odmítá, že by volal dallaské policii,“ stojí dál v dokumentu. V další části textu se píše o tom, že FBI měla důkazy o Oswaldově vině a zachytila jeho komunikaci s Kubou a Sovětským svazem. Hoover také vyjádřil obavy nad tím, že by veřejnost mohla Oswaldovu vinu zpochybňovat.

Plány CIA proti Castrovi

Ve zprávě stojí, že bývalý americký ministr spravedlnosti a bratr prezidenta Robert Kennedy FBI řekl, že se dozvěděl o tom, že CIA najala zprostředkovatele, „aby kontaktovala Sama Giancana s nabídkou, že zaplatí 150 tisíc dolarů za najmutí střelce, který by odjel na Kubu a zabil Castra,“ píše podrobněji CNN. .

Podle Roberta Kennedyho to ztížilo stíhání Giancana, který byl známým sicilsko-americkým gangsterem. „Ministr spravedlnosti Kennedy uvedl, že CIA by už nikdy neměla využívat lidí spojených s mafií bez toho, aby se nejdřív domluvila s ministerstvem spravedlnosti, protože je obtížné tyto lidi v budoucnu stíhat,“ stojí ve zprávě. Ta mimo jiné zmiňuje také to, že CIA měla později zájem o využití mafie také v případě otrávení Castra.