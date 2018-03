civilizační choroby

10. 3. 2013 |Andrea Skalická, Tereza Jelínková |Člověk

Kdo chodí pravidelně cvičit, ví, jak moc záleží na tom, aby lekci vedl kvalifikovaný instruktor. Právě proto vznikl Český registr fitness profesionálů. Česká komora fitness by byla ráda, kdyby se do něj zaregistrovalo co nejvíce osobních trenérů, fitness instruktorů, tanečníků i choreografů, kteří pracují se širokou veřejnosti.