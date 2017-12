Nový šéf, nové zakázky

Příběh údajně zmanipulovaných zakázek, které získaly firmy Cross Point, Neograph a Crowsnest, se podle popisu žalobce začal odvíjet hned poté, co Dvořák post šéfa pražského Dopravního podniku získal. Bylo to v dubnu roku 2007 a už tehdy se prý lidé třeba ve zmíněné papírně Neograph radovali, že jsou díky Dvořákovi zakázky na obzoru.

Jak žalobce píše, spolumajitel Neographu Vladimír Sitta vypověděl, co mu tehdy řekl druhý vlastník tiskárny Jan Janků: „Uvedl, že je příhodná doba a vhodná konstelace, kdy se jeho příteli Ivo Rittigovi a Pavlu Bémovi (tehdejší primátor Prahy, pozn. red.) podařilo do Dopravního podniku nainstalovat Ing. Martina Dvořáka jako generálního ředitele.“ Dvořák si prý naplní své ego a na oplátku bude vytvářet Rittigovi prostor pro obchodní aktivity. „Tak se také nakonec stalo,“ cituje svědka státní zástupce.

Dvořák podle něj hned měsíc po nástupu do funkce vypověděl smlouvu na zajištění prodeje jízdenek původní firmě a nově ji získala firma Cross Point. V té době ji ovládala účetní firma dalšího obžalovaného Pavla Švarce. Krátce na to ale změnila majitele. Ovládla ji kyperská společnost, za níž pak stály další zahraniční neprůhledné firmy, a na jejich konci byli podle obžaloby jako beneficienti, tedy lidé, kteří mají nárok na peníze, samotný Dvořák a lobbista Rittig.

Podle Dvořáka by tato tvrzení byla komická, kdyby se netýkala jeho. „Takhle je to tragikomické,“ glosoval tvrzení exředitel DPP. Jeho advokát Josef Monsport doplnil, že žalobce nemá ve spisu žádné důkazy k takovým tvrzením kromě svědectví, která však byla už dříve zpochybněna. Dvořák byl podle něj také už v minulých letech dvakrát obviněn z podílu na praní špinavých peněz právě kvůli údajnému vlastnictví firem, kam měly téct peníze ze zakázek DPP. Pro nedostatek důkazů ale byla tato obvinění vždy zrušena Nejvyšším státním zastupitelstvím. Žalobce se tak podle Monsporta nyní snaží svá původní tvrzení a úvahy, která už dříve nebyla doložena, vrátit do obžaloby právě přes trestný čin zpronevěry.

Cross Point zakázku na prodej jízdenek získal dle obžaloby díky tomu, že jako jediný splnil kritéria tendru, která však byla účelová a diskriminační. Díky tomu tak získal kontrakt za dvojnásobnou cenu než předchozí provozovatel „prodejních okének“, a to za zhruba 300 milionů korun na dobu čtyř let. Podle obžaloby bylo cílem kontraktu „obohacení Dvořáka a Rittiga“.

Jízdenky jako cenina

Milionový patent a vila na Madeiře

Do obchodů firmy Crowsnest a následného praní peněz byl podle obžaloby zapleten i známý právník Aleš Rozehnal. Crowsnest totiž posílal peníze ze zakázky dál na účet rakouské firmy Kyrenia, kde byl Rozehnal jedním z jednatelů. Každý měsíc to bylo 3,5 milionu korun, které předtím Dopravní podnik zaplatil coby poplatky za licenci na příslušný software pro SMS jízdenku. Tento patent vlastnila právě Kyrenia, která si ho však koupila podle obžaloby od další firmy - Direct Pay. Ovšem jen za poplatek 17,5 tisíce korun měsíčně. K pouhému přeprodávání služby s tak obrovským cenovým rozdílem tedy nebyl žádný důvod. Na možné potíže podle obžaloby také firmu upozorňovali někteří auditoři.

Stejně jako Dvořák odmítá jakékoliv vlastnictví Unitexu, Aleš Rozehnal pro Radiožurnál odmítl, že by polovina Kyrenie byla jeho a pral tedy peníze ze zmanipulované zakázky. „Vlastníkem Capture byli moji tři klienti, kterým jsem měl dohlížet na to, aby peníze, které Kyrenia vydělá, byly investovány a rozdělovány podle jejich přání,“ uvedl. O jaké klienty šlo, neřekl. Neví ani, kdo byl konečným majitelem druhé poloviny Kyrenie, tedy Unitexu. „Ale Dvořákovo jméno nikdy při žádném jednání nepadlo,“ dodal.

Zkušenosti z Olea

Kubiska Radiožurnálu už dříve řekl, že výsledek soudu v Oleu může, ale nemusí ovlivnit i kauzu Dopravního podniku. Soud totiž některé jeho dokumenty zpochybnil kvůli způsobu zajištění policií. „Nevím, jak to posoudí v dalším případě jiný soud,“ upozornil. Na svém přiznání, že se podílel na praní peněz ze zmanipulovaných zakázek, také nehodlá nic měnit. „Obětoval jsem tomu profesní i osobní život, protože jsem se nikdy nesmířil s tím, čeho jsem byl v kanceláři svědkem. Proti tomu jsem se rozhodl vystoupit. A jestli tento stát a justice to zhodnotí tak, že to bylo v pořádku, tak můžou. Podle mě to ale v pořádku nebylo,“ uvedl.