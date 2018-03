25. 11. 2011 |Igor Maňour, Veronika Sedláčková, David Šťáhlavský |Zprávy z domova

Odbory žádají vytvoření speciální parlamentní komise, která by ve spolupráci se zástupci protikorupčních organizací dohlížela na vyšetřování korupčních kauz. Výzvu s tímto požadavkem předali odpoledne do Poslanecké sněmovny. Místopředsedkyní vlády, která má na starosti koordinaci boje s korupcí, místopředsedkyní Věcí veřejných Karolína Peake si ale nemyslí, že by taková komise měla smysl.