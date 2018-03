Viňa del Mar

22. 5. 2012 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Historie

Fotbaloví reprezentanti si užívají pohodlí lázeňského hotelu na soustředění v Rakousku. Během červnového mistrovství Evropy je pro změnu čeká pobyt v prvotřídním hotelu Monopol ve Vratislavi. My se teď ale v našem seriálu k padesátému výročí mistrovství světa v Chile, kde Čechoslováci vybojovali stříbrné medaile, přeneseme do jiné doby. To ještě luxusní ubytování pro fotbalové reprezentanty rozhodně nebylo samozřejmostí.