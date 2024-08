Křeč SPD? ‚Ten plakát je hlavně hloupý,‘ říká k předvolební kampani o migraci komentátorka

Budeme mluvit o předvolebním plakátu SPD. Je na něm portrét muže tmavé barvy pleti, který se dívá přímo na vás. Očividně ho vytvořila umělá inteligence. Muž má zkrvavené bílé tričko, v ruce má nůž, na němž jsou taky stopy krve. K tomu je tam anglický nápis „cenzurováno“ a české titulky. První zní: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu.“ Druhý titulek je: „Stop migračnímu paktu EU.“ Co na to říkáte?

SPD se rozhodla přitvrdit. Jak říká Tomio Okamura, zařadila turbo a tento plakát toho má být důkazem. Myslím, že se vůbec netrefili a místo lišky střelili Maryšku, protože ten plakát je v podstatě nesmyslný. Je o zdravotnictví? O tom, že je v Česku nedostatek lékařů? To určitě je, ale vůbec to nesouvisí s migračním paktem a s emigranty nebo imigranty z afrického kontinentu.

Mluvčí SPD Lenka Čejková agentuře ČTK napsala, že si SPD dělá z Fialy a spol. legraci. Tím samozřejmě myslela premiéra Petra Fialu (ODS), ne Radima Fialu (SPD). A smích se podle Lenky Čejkové zakazuje jenom v totalitě.

To by bylo v pořádku, čím víc humoru v politice, tím samozřejmě lépe. Jenže já tam žádný humor nevidím. To je křeč, kdy SPD zdůrazňuje svoje oblíbené téma, což jsou nelegální migranti, které v Evropě nechceme a hlavně nechceme ty, kteří vyznávají islám. Velmi neumně a hloupě to naroubovali na krajské téma, kterým zdravotnictví samozřejmě je, ale souvislost uniká, a to asi i voličům. Spíš bych řekla, že posměch sklidili oni sami, protože představitelé SPD nebyli schopni v médiích vysvětlit, co tím plakátem vlastně chtěli říct. Radim Fiala i například Radek Koten tuším uváděli, že to je jakási alegorie… Alegorie čeho? Z těchto zemí do ČR žádní specialisté v oboru medicíny nepřicházejí, takže tam je to mimoběžná záležitost.

Hranice svobody slova?

Místopředseda SPD Radim Fiala také říkal, že právníci hnutí SPD tvrdili, že za to nelze stíhat, že tam není nic rasistického.

„…nám právníci řekli, že to nikdo nemůže odsoudit, tam není rasistické heslo, nic, co by dělalo nenávist… “ Radim Fiala, místopředseda SPD (Český rozhlas, 13. 8. 2024)

Vy to jako rasistické vidíte?

Předně je to hloupé. Nevím, nakolik bude úspěšná advokátka Pavla Krejčí, která už podala trestní oznámení, stejně jako pražský náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09). Bude to velmi zajímavá právní bitva o to, zda je toto ještě možné označit za svobodu slova, kdy mohou lidé jít až na samou hranu toho, co je přípustné či nepřípustné, anebo jestli už to skutečně zavání čistočistým rasismem a porušováním základních lidských práv a vzbuzováním nenávisti vůči určité skupině obyvatelstva. Pořád si myslím, že většina českého voličstva jsou lidé inteligentní a přemýšliví a že takto prvoplánový útok na jejich mysl nemůže zabrat. Z toho prostého důvodu, že v ČR žádná masa nelegálních migrantů z černého kontinentu prostě není. Cílit kampaň na něco, co lidé nepociťují jako reálný problém, mi připadá kontraproduktivní.

Jenom na vysvětlenou – advokátka Pavla Krejčí usiluje o zákaz plakátu ve Středočeském kraji. Právě na středočeském Krajském soudu leží její návrh. Uvedla ale, že teď usiluje o to, aby byl návrh podán i v jiných krajích. Radní Jiří Pospíšil podal na SPD a lidi zodpovědné za kampaň trestní oznámení.

„…Takováto podoba, kde máte obecně konstatováno, že je-li muž tmavé pleti, tak může být vrahem, tak to je něco, co má rasistický podtext…“

Podle něj jde o projev etnické nenávisti a nechce, aby se to stalo normou. V tuto chvíli to řeší policie.

„…zvláště v případě kdy tu máme trestní zákoník, který podněcování k rasové a jiné nenávisti považuje za trestný čin…“ Jiří Pospíšil, radní hl. M. Prahy za TOP 09 (YouTube, Echo Podcasty, 12.8.2024)

Vidíte tam potenciální trestné činy jako třeba hanobení rasy nebo podněcování k nenávisti?

Jak jsem se dočetla, policie už situaci šetří, čili se celá záležitost rozběhla. Podle mého názoru je velmi správné, že Jiří Pospíšil, který je mimochodem právník, trestní oznámení podal. Možná se to dostane až k Ústavnímu soudu, a pak by bylo velice zajímavé, jaký bude nález Ústavního soudu. Tím by se pak samozřejmě musely řídit všechny další předvolební kampaně. Taky by mě zajímalo, jak se na to budou dívat noví ústavní soudci, kteří se v posledních měsících ujímají své role. Nechme to tedy proběhnout všemi instancemi. Paní Krejčí si stěžovala, že tahle záležitost není dost dobře a kvalitně ošetřená ve volebním zákoně, který by a priori legislativně v paragrafech podobné záležitosti zakazoval. Ale je to právě ta otázka. Máme to zakazovat? Je to ještě svoboda slova a možnost lákat voliče i zcela primitivními nástroji? Nebo máme říct, že tohle už je za hranou a nesmí se to v žádném případě dostat v rámci předvolebním kampaně k lidem?

Je nebo není to za hranou pro někoho, kdo dlouhá léta sleduje politické dění v této zemi? Protože pod plakátem není podepsáno jenom SPD, ale i Trikolora a PRO Jindřicha Rajchla, s nimiž SPD teď v září kandiduje ve většině krajů. Navíc spolu můžou jít do sněmovních voleb. Kdybyste ten plakát vzala v kontextu toho, co jste tu za minulá léta zažila. Je to za hranou?

Myslím, že to je především za hranou vkusu a jistého stupně IQ. Jako občan si myslím, že to je jednoznačně za hranou. Do kvalifikované inteligentní debaty o problémech, které jsou obrovské a budou nás pronásledovat v příštích letech, desetiletích, možná staletích – v Evropě zcela nepochybně – tohle nepatří. Tohle zkrátka není způsob, jak takové důležité téma nastolit a jak se o něm bavit. Vylučuje hlubší diskusi, která by se opírala o argumenty, která by hlavně hledala řešení. Myslím, že to je skutečně spíš křeč hnutí SPD, které teď má na svém kontě několik výrazných neúspěchů.

Poslední šance

Máte pocit, že se SPD touto kampaní nějak radikalizuje, nebo je plakát prostě jen zosobněním dlouhodobých myšlenek, se kterými voliči souzní?

Spíš jsem pro druhou možnost. Nevidím v tom další výrazný „kvalitativní“ posun. Je to téma, o něž se SPD opírá od počátku, a teď znovu zdůrazňuji – to téma není vymyšlené, je velmi přítomné především v západoevropských zemích, ale k tématu jednotlivé politické strany přistupují úplně jinak. Kdybych to vzala od začátku – velkou chybu vidím v přístupu vlády a ministra vnitra Víta Rakušana, který naprosto nezvládl vysvětlení migračního paktu. Lidem nevysvětlil, proč se přijímá, jestli je to posun oproti minulému stavu, zda to nějak pomůže těm nejvíc zatíženým zemím, jak funguje princip solidarity… Vlastně to bylo v utajení. Lidé se to dověděli ex post a opoziční strany se toho pochopitelně velmi rádi chytly. A před evropskými volbami jsme viděli, že se to týkalo nejen opozičních stran, Víta Rakušana kritizoval Alexandr Vondra, Tomáš Zdechovský a tak dále, čili jeho koaliční partneři. A co se týká opozice, tak vidíme, jak různě se to dá pojmout.

Andrej Babiš je také člověk, který zdůrazňuje imigrační téma jako velký problém a jako záležitost, s kterou by si jako premiér dokázal poradit. Dělá to třeba tak, že ve Sněmovně velmi detailně čte zprávy o případech, které se reálně udály v Německu, ve Francii nebo v Belgii. To si myslím, že je záležitost, která se lidí dotkne daleko víc, protože to je realita. Není to žádná vymyšlená kampaň, jsou to fakta a nad těmi je třeba diskutovat, bavit se o tom a především hledat společné řešení v rámci celé EU. To kampaň SPD nedělá.

Na druhou stranu je otázka, nakolik je rétorika Andreje Babiše mírnější než jiných opozičních hnutí. Když mluví o tom, že se musí všude rozestavit ozbrojené složky, po plážích v Evropě, právě kvůli migraci. To je ale pochopitelně téma pro jinou debatu. K radikalizaci jsem se ale chtěl dostat přes to turbo, které jste sama zmínila a které chtěl Tomio Okamura po letošních eurovolbách zařadit. Eurovolby pro SPD nedopadly úplně nejlépe, takže ty krajské jsou teď největší výzva. To je ta záchrana, která může pro SPD přijít?

To si určitě nemyslím. Tomio Okamura má jednu z posledních šancí, jak se udržet na výsluní české politické scény, a tou jsou sněmovní volby 2025. Potřebuje ukázat, že je tady, že se s ním musí počítat, že chce do vlády a že pokud zvítězí hnutí ANO, nebude mít jinou možnost než sestavit vládu právě z SPD. Tento rok se mu to vůbec nedařilo. Chtěl to udělat tím, co se logicky nabízí, totiž rozšířit svoje portfolio na lidi mimo SPD – i když Petr Mach potom do SPD vstoupil – a nabídnout odborníky, kteří budou v dresu SPD lidem ukazovat konkrétní řešení, ať už v ekonomice nebo ve zdravotnictví. To vůbec nezabralo. Voliči SPD zkrátka nechtějí uhlazené elegantní ekonomy, kterým možná ani nerozumějí, když jim líčí různé hospodářské teorie. Jsou zvyklí na jednoduché, populistické, přehnané, provokativní věty, což je přesně parketa Tomia Okamury. Teď se ukáže, jestli to je i parketa Jindřicha Rajchla, se kterým se Tomio Okamura spojil, byť si dříve rozhodně nepadali do náruče. A třeba Radim Fiala kandiduje v Olomouckém kraji s Trikolorou, hnutím PRO Jindřicha Rajchla a se Svobodnými. Čili snaha o spojení radikálních pravicových sil je velká. Je ale velmi zajímavé, že Radim Fiala řekl, že se nevyhýbá ani spolupráci s Motoristy a Přísahou, ale ani s levicovou koalicí Stačilo!. Jsou to politologické bonbonky a každý je dobrý, pokud jde proti pětikoaliční vládě.

Zároveň je zajímavé, že se SPD nevyhýbá spolupráci s asi největšími konkurenty, ne? Když jsme po eurovolbách mluvili s Michalem Kormaňákem z IPSOSu, tak říkal, že SPD tratila právě kvůli úspěchu koalice Stačilo! s Kateřinou Konečnou.

Osobně si nedovedu představit, že by tato dvě uskupení reálně dokázala spolupracovat právě na konkrétních otázkách, které se týkají každodenního života lidí – sociální záležitosti, důchody, zdravotnictví, drahé energie, spotřebitelská témata, exekuce a tak dále. Je spojuje jedna věc, a tou je mimořádná kritika EU, Green Dealu, ilegální migrace. Ale v běžné každodenní politice, kterou má pak vláda na stole, nemohou najít mnoho styčných bodů.

Super turbo

Proč Tomio Okamura zařazuje turbo? Může to být úspěch Motoristů a Přísahy v eurovolbách? Můžou Přísaha a Motoristé brát právě i SPD a může to Tomio Okamura vnímat jako velké ohrožení?

Nevíme, jak to s koalicí Přísaha a Motoristé, která perfektně zafungovala v evropských volbách, dopadne ve sněmovních volbách 2025. V krajských volbách spolu nekandidují. Takže to je velký otazník, ale já být interním poradcem Tomia Okamury, tak v tom vidím velké ohrožení. Pokud se fenomén Filipa Turka povede převést i do sněmovní kampaně, tak to samozřejmě může Tomia Okamuru i Jindřicha Rajchla, o Zuzaně Majerové nemluvě, úplně smést. Důvod vidím v tom, že Filip Turek zvolil daleko chytlavější téma, než je v podstatě imaginární nelegální migrace z Afriky, a to jsou spalovací motory. To byl extrémně chytrý tah, který podle mého názoru dlouhodobě připravoval Institut Václava Klause, protože jak víme, předsedou Motoristů je Petr Macinka, spolupracovník Václava bývalého prezidenta Klause. A to je přesně to téma, které nemůže obejít vůbec nikoho.

A když to teď v krajských volbách nevyjde a přijdou ty sněmovní, tak do nich bude muset Tomio Okamura zařadit super turbo?

Myslím, že když v krajských volbách skutečně neuspěje – to znamená, že aspoň nezopakuje výsledky z krajských voleb v roce 2020 – tak to bude na velké zamyšlení pro celou stranu a pro lídra Tomia Okamuru zvláště. Co si budeme povídat, stále platí, že SPD je především Tomio Okamura. A chci jen připomenout, že na krajské volby vsadili opravdu hodně. Žádná jiná strana nemá v čele kandidátek do krajských voleb skoro všechny viditelné poslance, tak jako to má SPD. Kandidují Radim Fiala, Radek Koten, Jiří Kobza, Jan Síla… Zkrátka všichni viditelní poslanci jsou na nejenom předních místech kandidátek, ale jsou jejich lídry. A kdyby utrpěli porážku, nedostali se například přes pětiprocentní hranici, tak to bude pro SPD velmi zásadní problém. Těžko říct, jestli zařadí ještě nějaké větší super turbo, třeba víc plakátů s lidmi tmavé pleti vytvořenými umělou inteligencí. Nedovedu si představit, v čem by ještě chtěli víc tlačit na pilu, protože ve skutečnosti největším soupeřem Tomia Okamury je hnutí ANO Andreje Babiše.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, tn.cz, CNN Prima NEWS, facebookový profil Tomio Okamura - SPD a youtubový kanál Echo Podcasty.