Posluchači ocenili souvislosti a kontext, říká k úspěchu podcastu Vinohradská 12 jeho moderátorka

Český rozhlas kromě klasického vysílání připravuje také podcasty, včetně zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Ten nyní vyhrál ve druhém ročníku ankety Podcast roku v kategoriích Veřejnoprávní podcast a Cena odborné poroty. „Snažíme se pojímat témata, která se dějí okolo nás, z jiného úhlu a v jiných souvislostech," vysvětlovala pro Český rozhlas Plus moderátorka podcastu Lenka Kabrhelová proč si myslí, že Vinohradská 12 u posluchačů uspěla. Rozhovor Praha 18:31 10. června 2020

Proč myslíte, že Vinohradská 12 zaujala v anketě Podcast roku nejvíce hlasujících?

Museli bychom se zeptat jednotlivců, ale soudě dle reakcí, které dostáváme, řada lidí oceňuje to, že mohou slyšet ten pořad jednak kde a kdy chtějí, ale také, že nabízíme delší plochu, souvislosti a kontext. To byla vlastně hlavní myšlenka, se kterou jsme do tohoto pořadu šli. Snažili jsme se pojímat, a stále se snažíme pojímat témata, která se dějí okolo nás, ale možná se na ně zkusit podívat buď z trochu jiného úhlu, nebo trochu v jiných souvislostech, než na co je běžně čas.

Pro pořádek si řekněme, co to vlastně podcast je a k čemu je dobrý?

Podcast je klasický rozhlasový pořad, v našem případě malinko obohacený o některé prvky, který se nevysílá v normálním vysílání, ale můžete si ho stáhnout na internetu, v našem případě je to zpravodajský server iROZHLAS.cz, můžete jej poslouchat i v aplikacích na vašich chytrých telefonech, kde můžete opravdu poslouchat, kdy chcete, jak chcete, kde chcete, za jakých okolností chcete, je to prostě pohodlné.

Od loňského dubna, kdy zpravodajský podcast Vinohradská 12 Český rozhlas vydává, o pořad zájem stále stoupá. Kolik lidí si teď v průměru denně podcast pustí?

Denně v průměru je to zhruba 29 tisíc lidí, asi přesnější jsou čísla za měsíc. Za květen si nás stáhlo 576 tisíc lidí, celkově za rok a něco naší existence je to asi 4,5 milionu stažení. Moc děkujeme všem, kteří nás poslouchají.

Která témata zajímají lidi nejvíc?

Ono se to hodně liší, z velké části je to politika. Jedná se o témata, která prostě hýbají světem. Aktuálně velikou pozornost vzbudil díl s amerikanistou Petrem Boháčkem. V minulém týdnu jsme s ním probírali situaci v souvislosti s protesty ve Spojených státech amerických, tento díl si stáhlo 20 tisíc lidí. Nejposlouchanější byl v době rozhoření se koronavirové krize díl s Eliškou Kubátovou redaktorkou iROZHLAS.cz s názvem S koronavirem za humny.

Řekla bych, že lidi zajímají politická témata a možná právě také to, když se povede vyprávění pojmout trochu jinak. Hodně lidí zaujal například profil ministra dopravy, průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), který jsme dělali s Jiřím Štickým z časopisu Reportér. Jiří Štický mluvil o méně známých souvislostech podnikatelské kariéry ministra a tento díl si také vysloužil veliký úspěch.

Není dobré usnout na vavřínech, co tedy připravujete v dalších dnech a týdnech?

Shodou okolností my dnes (ve středu, pozn. red.) pracujeme na 300. epizodě, která vyjde zítra ráno. Bude to také profil, tentokrát předsedy senátu Miloše Vystrčila (ODS). Věnovat se budeme jeho politickému backgroundu a všemu, co vedlo k aktuálnímu rozhodnutí vydat se koncem léta na Tchaj-wan. Mluvit o něm bude novinář Václav Dolejší ze Seznamu, který ho profiloval a věnuje se mu ve své kariéře dlouhodobě.

