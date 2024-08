Kampaň na někoho může působit rasisticky, ale je to alegorie a nadsázka, říká místopředseda SPD Fiala

„Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu.“ Takový slogan s fotkou muže tmavší pleti se zkrvaveným nožem v ruce zveřejnila v rámci předvolební kampaně SPD. Čelí za to mimo jiné trestnímu oznámení. „Nám právníci řekli, že to nikdo nemůže odsoudit, protože tam není žádné rasistické heslo, není tam nic, co by vyvolávalo nenávist,“ odmítá kritiku místopředseda SPD Radim Fiala v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 20:44 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu.“ Takový slogan s fotkou muže tmavší pleti se zkrvaveným nožem v ruce zveřejnila v rámci předvolební kampaně SPD. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste minulý týden zveřejnili deset reklam ke krajským volbám. Jedna z nich, namířená proti migračnímu paktu EU, na které je muž tmavé pleti se zakrváceným nožem v ruce, vyvolala silné reakce. Ve čtrnácti krajích čelíte kvůli tomuto inzerátu žalobám, předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil podal na tvůrce kampaně trestní oznámení. Stojíte si za tou kampaní? Neuvažujete, že byste třeba tento konkrétní inzerát stáhli a přestali používat?

Neuvažujeme, stojíme si za tím. My tomu říkáme alegorie a každá ta alegorie dává obraz praktického života, toho, co se děje u nás nebo v západní Evropě. Kromě toho, že kritizují kroky této vlády, tak nabízí i řešení.

Samozřejmě všechny ty alegorie jsou ve formě nadsázky. Konkrétně ten muž tmavé pleti s nožem, kde je „nepotřebujeme tady žádné chirurgy z dovozu“, to se vůbec netýká zdravotnictví, jak to nepochopil pan ministr (zdravotnictví Vlastimil) Válek a začal kritizovat, že lékaři jsou potřeba. Je to vlastně kritika toho, kdy nám říkali, že nám sem pošlou inženýry a doktory, že to budou ti správní a že je tady určitě využijeme.

Tak my jsme říkali, že tyto doktory z dovozu rozhodně nepotřebujeme, protože můžeme v přímém přenosu v západních zemích sledovat, co se tam děje, jaká agresivita ze strany muslimských komunit se tam děje.

Rozumíte výhradám, které k té kampani zaznívají?

Já si myslím, že to na někoho působí rasisticky, protože je tam muž tmavé pleti. Ale to vůbec přece není o barvě pleti – je to o migrantech, kteří k nám chodí a páchají ty věci v západní Evropě.

Pardon, když říkáte, že to není o barvě pleti, proč má tmavou barvu pleti?

Protože třeba ten případ – teď se stal v Londýně, týden nebo 14 dní předtím – v Southportu, jak migrant pobodal a podřezal jedenáct holčiček, které šly do školy na zpívání a tři z nich zemřely, prostě byl černé pleti. A většina lidí, kteří toto páchají, bohužel, a mě to mrzí, jsou černé pleti a většina těch migrantů, kteří přichází z Afriky...

Já vám do toho musím skočit. Vy říkáte „případ v Southportu, kde migrant zabil“ – to přece nebyl migrant.

Ano, byl to rodilý Angličan, který se jmenoval – já to jméno ani neumím přečíst.

Dobře, ale nebyl to migrant, jeho rodina žila dlouhodobě v Británii a nehlásila se k muslimské víře.

Jeho rodiče přišli ze Rwandy. Ano, a to je ještě daleko horší. Víte proč? Protože ta integrace, o které si všichni mysleli, že je záchrana pro Evropu, že prostě migranty dokážeme integrovat, tak ta absolutně selhává a je vidět, že v první generaci, ve druhé generaci, koneckonců i ve třetí generaci mají ti lidé pořád svou kulturu ohně, nože apod., svých no-go zón a nedokáží se v Evropě integrovat.

Jenom závěrečná věta: podle mě opravdu není důležitá barva pleti, ale důležitá je kultura, kterou si s sebou přináší a do které se chtějí začleňovat. A my je nedokážeme integrovat do naší společnosti, aby dodržovali naše zákony a naše pravidla.

Tím chcete říci, že do ČR se nesmí přistěhovat nikdo, kdo není ateista, protože u nás je převaha ateistů?

Ne, to rozhodně ne. Vítám lidi jakékoliv barvy pleti, kteří se k nám přistěhují, chtějí tedy pracovat, chtějí tady studovat a hlavně dodržují naše zákony a naše pravidla – ti si myslím, že budou pro ČR určitě přínos.

Ale pokud tady někdo páchá kriminální činy, ať už je z Afriky nebo z Ukrajiny – a ty případy se začínají množit – tak si myslím, že jakákoliv země na světě by toho člověka měla vzít a okamžitě vrátit zpátky, vyhostit a vůbec se s ním nebavit, protože pokud to nebudeme takto dělat, na všechny strany a všem barvám pleti, všem kulturám, tak v budoucnu špatně dopadneme. My na to chceme jenom upozornit.

Typický násilný čin

Mohli bychom debatovat, kam vyhostit člověka, který se narodil ve Velké Británii a tam spáchá zločin. Ale to bychom se dostávali někam jinam. Vy jste teď argumentoval, proč je tam muž tmavé pleti, případy, které jsou z posledních dvou týdnů – já předpokládám, že se ten inzerát připravoval delší dobu. Váš pan předseda Tomio Okamura včera (v pondělí) ve videu na facebooku mluvil o tom, že každý den dochází v západní Evropě k útoku, který mají na svědomí migranti a kde je použit nůž. Vy máte nějakou takovou statistiku?

Statistiku nemám, ale minulý týden jsem si statistiku udělal, protože jsem šel do Seznam Zpráv, a měl jsem tam každý den: jeden den, to byl Frankfurt, druhý den to bylo Malmö a v pondělí předtím to byl ten Southport.

Který ale není tento případ, to už jsme si řekli.

Jasně, ale ta integrace prostě nefunguje a je to principiálně velmi podobné.

Ale chápu dobře, že tu statistiku, kterou se pan předseda ohání, nemáte.

Já ji nemám. Jestli ji má on, to se musíte zeptat pana předsedy. Ale pane redaktore, přece i kdyby to nebylo každý den a bylo to každý druhý den, tak je to průšvih a špatně.

Já vám řeknu, že i kdyby to bylo každý den, tak to znamená v EU za rok 365 nebo 366 útoků. Když vezmeme v úvahu, že za loňský rok do EU přišlo přes 250 tisíc nelegálních migrantů, když vezmeme v úvahu, že v ČR policie každý rok řeší 13 tisíc násilných trestných činů, není to přílišná paušalizace? Když chcete upozorňovat na typické trestné činy, neměl by podle těchto statistik na tom plakátu být spíš bílý muž, třeba pod vlivem alkoholu?

Já si myslím, že určitě ne, protože toto je něco, co se vymyká zaprvé naší kultuře...

Pardon, a útoky bílých mužů se nevymykají naší kultuře?

No, vymykají. Ale to nejsou jenom útoky nožem. To jsou přece věci jako znásilnění, věci, které jsme tady do té doby neznali. Když se někdo opije a jede autem, tak patří za mříže...

Pardon, my v ČR neznáme znásilnění?

Známe, ale rozhodně ne tak často, jak se to děje například ve Vídni na koupalištích apod.

Viděl jste statistiky?

Ano, viděl jsem statistiky. Není to vůbec příjemné čtení – ale zase jsou to statistiky z minulého roku, abyste mě nechytal za slovo. Je to prostě velmi časté: znásilnění, útoky nožem. Když se podíváte na ulice v Paříži, v Malmö, kde každý den hoří auta, to je kultura, kterou my tady nechceme a říkáme: vládo, nepodepisujte ten migrační pakt, nerespektujte ho, protože jinak to za dva, za tři roky bude i tady. A jak to bude tady, tak už ta situace bude neřešitelná.

A znovu opakuji, já jsem zodpovědný politik a nechci nikdy jít k matce dítěte, které někdo pobodal, nechci se jí dívat do očí a říct: víte, my jsme to před těma dvěma třemi lety prošvihli.

Případ Balda

Vy jste říkal, že jste zodpovědný politik. Nechali jste si v rámci SPD, než jste publikovali ty inzeráty, udělat nějaké právní posudky, jestli je to opravdu v souladu s českým právním řádem?

Ano, samozřejmě je to otázka. Nám právníci řekli, že to nikdo nemůže odsoudit, protože tam není žádné rasistické heslo, není tam nic, co by vyvolávalo nenávist. To je věc, která se stala, na kterou my upozorňujeme, že se stala tímto způsobem a že nechceme, aby se stávala.

Takže právní posudky máme. Pokud máte na mysli pana Jiřího Pospíšila z TOP 09, tak já to chápu, je to člověk, který v podstatě tím, že skončil jako europoslanec, vypadl z vysoké politiky a chtěl by se vrátit.

Já se na to, jak to vnímáte, ptám i proto, že vy jako SPD máte zkušenost s tím, že váš příznivec – nebo člověk hlásící se k podpoře vašeho hnutí – byl před pěti lety odsouzen za teroristické útoky na železniční koleje v ČR. Motivem pachatele tehdy bylo, že chtěl tím způsobem obrátit hněv proti migrantům a proti islámským migrantům. Na místě činu nechával letáky, aby to vypadalo, že šlo o akt islamistických migrantů. S touto zkušeností, neměli byste u podobné kampaně být obezřetnější?

Prosím vás, ten člověk evidentně nebyl příčetný, byl to blázen. Já jsem ho nikdy neviděl, ani jsem o něm nikdy neslyšel, až z médií.

Pardon, to já vám nepodsouvám, že byste s ním byli nějak v kontaktu. Na druhé straně ten člověk sám říkal, že podporoval vaši stranu a že vycházel i z toho, co vy jste v kampani prezentovali. Proto se ptám, když máte tento inzerát, nebojíte se, že se může objevit někdo podobný, kdo podobným způsobem začne páchat trestné činy?

Dobře, ale to byste nemohl dělat vůbec nic. Jestli se to stalo jednou, je mi to líto. Ten člověk byl podle mě opravdu blázen.

Neobává se Radim Fiala vyhrocené kampaně i vzhledem k nedávným útokům na politiky? A jak souvisí téma migrace s krajskými volbami? Poslechněte si celý rozhovor vedený Tomášem Pancířem, audio je v úvodu článku.