Akéla, Rikitan nebo Řízek. Jaké byly nejčastější skautské přezdívky v minulosti a jaké jsou dnes?

„Na nějakém papíře na sloupech bylo ručně napsáno, že se zakládá oddíl vodních skautů,“ řekl Radiožurnálu Tomáš Hanák. „Bylo to, myslím, ještě před okupací, to mi bylo jedenáct let. Na těch sloupech bylo napsáno, že oddíl vede bratr Beneš. Já jsem se omylem domníval, že tam není br. Beneš, ale dr. Beneš, tak jsem ho měl za lékaře, čemuž vůbec neodpovídaly jeho hrubé ruce. Často jsem si říkal, že to vůbec nemůže být chirurg nebo lékař. Byl to br. Beneš, ne dr. Beneš!“

„Před revolucí jsme byli součástí Svazarmu,“ říká Kočí. „Pak jsme se začlenili do Junáka, ale vždycky jsme si od něj udržovali trochu odstup. Přišel mi tehdy jako polovojenská organizace a my indiáni jsme byli divočejší a svobodomyslnější, aspoň tak mi to tehdy připadalo.“

Sám Kočí ovšem takové indiánské jméno nikdy nezískal. „Měl jsem asi málo orlích per, to byla u nás indiánů obdoba známějších bobříků,“ vzpomíná.

Jenže po počátečním boomu začalo členů vytrvale ubývat a ještě do konce devadesátých let řada oddílů zanikla.

„Junák v té době ještě neměl propracovaný a usazený systém vzdělávání, takže je možné, že program nepřinesl dětem a mladým lidem, to, co očekávali nebo by je zajímalo,“ vysvětluje skautská mluvčí Barbora Trojak. „Organizace se tehdy potřebovala trochu usadit, vyřešit praktické problémy. Část členů to zřejmě odradilo a poohlédli se, co by mohli dělat jiného.“

Propad skončil teprve v roce 2006 na 40 tisících členů.

„V roce 2005 jsme přijali Chartu českého skautingu a začali systematicky pracovat na změně programové náplně,“ popisuje Trojak. „Měníme aktivity a témata, částečně i metody, i když základem už sto let zůstává skautská výchovná metoda. Hlavní ale bylo znovu oslovit děti a mladé lidi – zvlášť v době, kdy je na tomhle poli velká konkurence.“

To se skautům podařilo. Od roku 2009, kdy mají k dispozici spolehlivá data o počtech členů, nejrychleji přibývalo vlčat a světlušek, tedy dětí mezi osmi a deseti lety. Před třemi lety navíc vznikla kategorie benjamínků pro děti od pěti do sedmi let.

„Loni jsme na táborech napočítali téměř 400 tisíc děťodnů,“ dodává skautská mluvčí.

Na rostoucím počtu benjamínků i starších skautů se nepochybně podepsala také vyšší plodnost. Zatímco v druhé polovině devadesátých let se v Česku rodilo kriticky málo dětí, kolem roku 2005 začalo tohle číslo znovu růst.