Sex, lži a video - všechny tři tyto ingredience v sobě má politický skandál, který od minulého týdne hýbe Francií. Aféra, kterou rozpoutalo intimní video zveřejněné na sociálních sítích, už smetla kandidáta prezidentovy strany na starostu Paříže. Otázkám veřejnosti i policejnímu vyšetřování čelí také ruský umělec a aktivista (s politickým azylem ve Francii), který nahrávku do oběhu poslal. Co o pozadí skandálu víme? Šlo o uměleckou performanci nebo o cílenou politickou provokaci? A jak sociální sítě mění klima ve Francii, kde veřejnost tradičně nenahlíží do soukromého života politiků?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Barbora Sochorová, Miroslav Tomek, David Kaiser