27. 9. 2016 |Jakub Knoll |Fotbal

Fotbalový kouč Sam Allardyce skončil na lavičce anglické reprezentace poté, co napomáhal obejít pravidla Anglické fotbalové asociace. Allardyce opouští reprezentační tým po pouhých dvou měsících od nástupu do funkce. Jako první o tom informovala televize Sky Sports, následně to potvrdili představitelé anglického fotbalu.