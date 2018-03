8. 2. 2017 |Pavel Novák |Zprávy ze světa

Sen o lepším životě skončil pro asi tisícovku migrantů z Asie u nádraží v srbské metropoli Bělehradu. Živoří v polorozpadlých halách bývalého skladiště. V Srbsku je podle odhadů vlády asi osm tisíc migrantů. Většina jich je v záchytných střediscích. Ti u bělehradského nádraží do nich ale nechtějí. Nevzdávají se totiž naděje, že se jim podaří přejít hranice do Maďarska nebo Chorvatska a vydají se na cestu dál do Evropy. Navštívit je tu byl redaktor Českého rozhlasu Pavel Novák.