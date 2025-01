Srbští studenti pochodují proti vládě, opozici ale chybí alternativa k Vučićovi, popisuje novinářka

Lidé v Srbsku od listopadu protestují proti vládě, kterou viní z odpovědnosti za tragédii v Novém Sadu, při níž přišlo o život 15 lidí. V sobotu se má ve městě konat shromáždění studentů, kteří vyrazili na pěší pochod z 90 kilometrů vzdáleného Bělehradu. „Ve městech, kterými procházejí, mají podporu lidí. Nečekaně i ve Staré Pazové, kde dlouhodobě vítězí strana prezidenta Aleksandra Vučiće,“ popisuje reportérka týdeníku Respekt Magdaléna Fajtová. Interview Plus Bělehrad 21:05 31. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle příspěvků na sociálních sítí mnoho lidí studenty podpoří, byť to nemusí znamenat, že budou volit Vučiće, říká novinářka (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Studenti požadují zveřejnění kompletní dokumentace k rekonstrukci nádraží, která se měla týkat i zříceného betonového přístřešku, k tomu ale navzdory plánům nedošlo. „Dále chtějí zvýšení státního financování univerzit o dvacet procent a úplné očištění všech, kteří byli v souvislosti s protesty uvězněni nebo je proti nim vedeno vyšetřování,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Magdaléna Fajtová, reportérka týdeníku Respekt, toho času v Srbsku

Na konci minulého roku byl z tragédie obviněn dnes už bývalý ministr dopravy Goran Vesić a dalších 12 lidí. Tento týden podal demisi premiér Miloš Vučević.

„Studenty je vnímaný jako obětní beránek, prezident se tím snaží posunout dál. Pravděpodobně dojde na předčasné volby, které on svolává dost často, když jsou nějaké demonstrace,“ přibližuje novinářka.

Srbská opozice podle BBC naopak požaduje ustavení přechodné vlády, která by vytvořila podmínky pro svobodné a spravedlivé volby.

Srbský premiér Vučević končí. Rezignoval tři měsíce po neštěstí v Novém Sadu a týdnech protestů Číst článek

„Naráží tím na to, co se dělo při předloňských volbách, které doprovázely různé prohřešky ve volebních místnostech. Významný byl případ, kdy do Bělehradu, kde má opozice větší podporu, přijely autobusy s bosenskými Srby, aby zde hlasovali. Pravděpodobně tedy pro Vučiće,“ pokračuje Fajtová.

Příliš slabá opozice

Aktuální protesty se od těch předchozích liší tím, že studenti nejsou spojení s žádnou politickou stranou, takže pro vládní stranu je obtížné vůči nim vystupovat.

„Většina univerzit v Srbsku vyjádřila podporu svým studentům. Některé ne, ale většina včetně profesorů ano. V televizi N1 často mluví právě vyučující, kteří své studenty chválí za to, jak jsou uvědomělí a že chtějí, aby se v jejich zemi změnil korupcí ovládaný systém,“ popisuje Fajtová.

Srbští studenti vyzývají ke generální stávce. Zavřely divadla i bary, tisíce lidí blokovaly dopravu Číst článek

Během protestů došlo i k několika incidentům, například když do studentů najelo auto a několik jich zranilo. „Když si čtu příspěvky na srbských sociálních sítích nebo co si o tom myslí Srbové v Česku, tak i lidé, kteří by se se studenty neshodli třeba v tom, kam má Srbsko směřovat, tak je podpoří. Byť to nemusí znamenat, že nebudou volit Vučiće,“ uvádí.

Opozici podle ní chybí lídr, který by představoval pozitivní alternativu k současnému vedení země. Na důvěře pak opozičním stranám nepřidává ani to, že se po volbách, které označuje za zmanipulované, dál účastní jednání parlamentu.

„V minulosti se už stalo, že se opozice rozhodla nevstoupit do parlamentu a nedopadlo to vůbec dobře. V dalších volbách přišli o velkou část poslanců, takže do parlamentu zase vstoupili,“ konstatuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.