Ústí nad Labem| 2. 10. 2017 |ČTK |Ekonomika

Lithium získávané z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat do finální podoby v Česku. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Havlíček (ČSSD), který podepsal se společností EMH memorandum o porozumění.