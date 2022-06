Pád kryptoměn? Trend se obrátí možná za dva roky, odhaduje publicista

Já vám na začátek přečtu velmi krátce titulky českých i světových médií z posledních dní, co mě zaujaly: Volný pád Bitcoinu pokračuje, Bitcoin je nejníže od roku 2020, Kryptopanika, Odprodej kryptoměn pokračuje. Tak co se to děje na trhu s kryptoměnami?

Padají, padají, užívají si po nějaké době zase pořádný crash. Když se člověk podívá na tu asi dvanáctiletou historii Bitcoinu, tak ty pády někdy až o 85 % tam prostě byly - ze tří dolarů na pár centů, z 20 dolarů na dolar. V posledním takzvaném cyklu, jak se tady tomu někdy v kryptoměnách říká, to šlo z 20 000 na nějaké 4 000, myslím. Ještě tak dole nejsme, pokud bychom dali opravdu ten 85% pád, tak ten Bitcoin, který je někde nad 20 000 dolary, kolem 21 000, tak by šel na 10 a půl tisíce - takže ještě je dost velká šance, že ty kryptoměny budou padat dál.

Ale díval jsem se teď, za poslední týden odepsal dalších asi 200 tisíc korun v přepočtu, v květnu vyšla zpráva, že odepsal polovinu své hodnoty za poslední půlrok, tak to je poměrně razantní pád, nemýlím-li se.

Já to teď nemám v hlavě v procentech a hlavně ty ceny, přiznám se, vůbec neznám v korunách. Ale byl 25 tisíc dolarů, v pondělí spadl poprvé pod, a teď je něco nad dvaceti. Vrchol byl někdy v listopadu 69 000 dolarů. Ale říkám, když vezmeme těch těch 85 %, což byly pády v minulosti, tak ještě může jít na polovinu tam, kde jsme. A je to prostě Bitcoin a všechny ostatní kryptoměny jsou velmi rizikové a velmi volatilní aktivum ke kterému toto prostě patří. Tentokrát se k tomu přidaly makroekonomické důvody.

„Analytici upozorňují, že k výprodeji rizikových aktiv přispívají i makroekonomické údaje. Ceny kryptoměn v poslední době čím dál více kopírují vývoj na akciových trzích. Analytici považovali hranici 30tisíc za klíčovou a upozorňovali, že pokud ji Bitcoin prolomí a hned se nad ní zase nevrátí, dá se čekat další cenový propad. (ČRo Plus, 13.5.2022)“

Já asi dokážu porozumět tomu, proč oslabuje nebo posiluje měna, kterou skutečně platíme, máme ji v peněženkách a tak dále.. Ale jaké jsou důvody toho, když oslabuje Bitcoin, to znamená měna virtuální, kryptoměna, kterou máme ve virtuálních peněženkách?

Já bych možná začal na druhé straně. Proč roste?

Ano?

Je tam určitě velká skupina lidí, která věří v to, že je to nástroj budoucnosti, nástroj, jakým způsobem omezit řekněme vliv centrálních vlád, vliv centrálních bank a nějakým způsobem udržet větší míru svobody toho uživatele. A pak je tam velká skupina spekulantů a ty kryptoaktiva, oni ještě nejsou tak moc likvidní, takže prostě pokud tam přijde vlna spekulantů, tak ty kryptoaktiva obrovským způsobem letí nahoru. Pro srovnání: kolem 4 000 byl Bitcoin na jaře 2020, potom na konci roku 2020 už byl na pětinásobku. Rok poté byl na tři a půl násobku toho pětinásobku, teď to nebudu sčítat…

Čím víc lidí Bitcoin chce, tím rychleji roste jeho cena nebo hodnota…

A čím rychleji roste jeho cena, tak je to prostě…to jsou takové ty cykly tržní. Říká se tomu bullmarket, bearmarket. Býčí trh, kdy všechno letí nahoru - medvědí trh, když to letí dolů. A když je býčí trh, tak všechno letí nahoru obrovsky rychle v kryptoměnách a když přijde ten medvědí, který je tady po více než dvou letech neustálého růst, tak to znamená, že ten trh je přehřátý, lidi jsou unavení a padá to dolů. Já se přiznám, za mě osobně, já jsem strašně rád, že to je tady, protože po dvou letech bude trošku klid. Už teď to letělo nahoru moc dlouho.

To znamená, že bude čas na to zase nakupovat?

Ano, určitě. Já už poslední týden všem známým, tady asi nemůžu dávat nějaké investiční rady, ale říkám: hele, když je medvěd, tak se nakupuje.

A to, že oslabil Bitcoin, to znamená, že lidé prodávali nebo stále prodávají…

Stále prodávají. Teď tam jsou nějací velcí institucionální hráči, kteří se dostávají do problémů. Ale ta věc, která se Bitcoinu stal, kterou vlastně všichni opěvovali v tom posledním bullrunu, od toho jara 2020 vlastně do letošního jara, bylo to, že do něj investovali čím dál víc institucionální hráči. Banky pro své bohaté klienty, různé fondy a tak dále. A všichni říkali: jo, konečně je to akceptované. Nicméně co se stalo, bylo to, že ta ekonomika celkově se přehrála. Částečně kvůli tištění peněz během COVIDu a tak dále - a situace na trzích všeobecně se obrátila.

Podívejme se na tu inflaci, kterou máme, podívejme se na to, o kolik padají třeba technologické akcie. Od začátku roku ztratily desítky procent Amazon, Facebook nebo Meta, Google, Apple, Netflix, ten – teď si nechci si vymýšlet, ale to bylo přes 60 %, myslím, co šel dolů, možná víc dokonce. Všechny tyto technologické akcie šly dolů a ti institucionální investoři brali Bitcoin pouze jako další ještě rizikovější technologickou akcii. A když to začalo padat, tak to začali prodávat ještě rychleji. A jak je to volatilní aktivum, jak je to ještě stále ne tolik likvidní aktivum, tak ten pád přišel.

Jaký vliv nebo jakou roli v tom sehrála válka na Ukrajině?

Já si myslím, že to byla taková poslední kapka, ale že to byla částečně i ta poslední kapka pro všechny ty trhy, že opravdu taková situace tu nebyla od druhé světové války, k tomu se přidala ta přehřátá ekonomika, k tomu se přidala inflace u nás tažená i kvůli válce extrémně drahými energiemi. To byl takový poslední hřebíček do rakve.

Bitcoin není jediná kryptoměna a ty problémy se týkají i jiných. Kterých? Zhroutila se už některá úplně?

Zhroutila. My jsme vlastně největší, nebo jeden z největších pádů v historii zažili v polovině května, kdy padl projekt Terra Luna, kdy oni se vlastně pokusili vytvořit novou měnu vázanou k dolaru, která se jmenovala UST. A byla to takzvaná algoritmická měna, to jest, že pomocí ještě jiného tokenu, teorie her a něčeho dalšího, tvrdili, že ten jejich projekt udrží hodnotu jedna ku jedné k dolaru. Lidé tomu věřili, investovali do toho, měli tam slušné procentuální zisky. Myslím, že slibovali 20 % ročně.

Nicméně se ukázalo, že ten algoritmus nebyl tak chytrý, jak se zdálo. Stačil pravděpodobně jeden silný hráč - i když se spekuluje o insidejobu - který na tu měnu zaútočil a vlastně během pár dní se z trhu smazalo 60 miliard dolarů, to je zhruba čtvrtina českého HDP…

Obrovské množství peněz…

Přišli o ně desítky tisíc minimálně, možná stovky drobných střadatelů, kteří - protože to mělo být jedna ku jedné k dolaru - si mysleli, že to je bezpečné. Takže tam často dali opravdu všechny peníze, ale přišli tam o obrovské sumy i velcí hráči nebo různé organizace. Jedním z nich je s největší pravděpodobností Celsius, což je americká firma, která funguje něco jako banka kryptoměnová a právě před pár dny omezila vydávání peněz uživatelům, takže i velcí hráči tam přišli o velké peníze a to zatřáslo tím trhem ještě víc. A to už bylo takové… když byla válka hřebíček do rakve, toto bylo už takové kopnutí do mrtvoly.

„I have been scammed, you have been scammed, anybody that bought Luna or Luna 2 has been scammed (Twitter, 29. 5. 2022, Crypto Bitlord) “

„One coin - Terra Luna - became effectively worthless over night. (13. 5. 2022, Sky News)“

„Hlavní ekonom platební instituce Roger Dominik Stroukal… “

„Terra Luna se ukázala jako nestabilní, přestože slibovala stabilitu a bylo v ní spousta peněz, zkolabovala. Je to jeden z největších pádů kryptoměn, které toto odvětví zažilo. (Dominik Stroukal, ČRo Plus, 15.6.2022)“

„Entire crypto markets now reportedly worth just over trillion dollars, just a third of its value six months ago. (BBC News, 19. 5. 2022)“

„Služba Celsius oznámila, že kvůli aktuální situaci na trhu s kryptoměnami zastavuje výběr a vůbec obchodování s virtuálními měnami. (ČRo Plus, 15. 6. 2022)“

„I‘m done, I‘m completely done. (Twitter, 29. 5. 2022, Crypto Bitlord)“

Já se teď, Petře, pustím možná na pro sebe tenký led, ale přece jenom už jsme se dostali poměrně hluboko do toho, co se to děje na trhu s kryptoměnami. Měli bychom asi vysvětlit, jak vůbec ten trh funguje. Tak Bitcoin, Terra Luna jste zmínil, to asi nejsou jediné kryptoměny…

Kryptoměn jsou desítky tisíc, kdy rovnou řeknu, že 99,5 % z nich jsou naprostý nesmysl. Některé stále existují, protože jsou prostě uložené na tom blockchainu, ale nikdo je nepoužívá.

Co to je blockchain?

Ten základní blockchain u Bitcoinu je možné představit si třeba jako účetní knihu, kam se zaznamenávají všechny transakce. Technologie blockchainu vlastně zamezuje - a to bylo to nejgeniálnější na Bitcoinu, když ho vynalezl tajemný Satoši Nakamoto před těmi 12, 13 lety - takzvanému dvojímu utrácení. To, že máte ten Bitcoin a nemůžete ho poslat dvakrát tomu samému člověku. Ale blockchain se pak vyvíjel a blockchain třeba takového Etherea fungují už trošku jinak.

Oni vlastně fungují jako takové decentralizované počítače, kdy do toho blockchainu můžete ukládat chytré kontrakty. Vy tam můžete programovat uvnitř toho blockchainu. To zní možná trošku komplikovaně, ale prostě v rámci nějakého virtuálního světa do virtuálního počítače ukládáte aplikace třeba na půjčky, třeba na hry, třeba na NFT, což jsou obrázky, hudba nebo cokoli dalšího.

Ethereum, taky jste zmínil, taky další kryptoměna.

To je dvojka na trhu, hned za Bitcoinem, která je vlastně největší takovou smart kontraktovou platformou.

„Kryptoměna umožňuje posílání virtuálních peněz mezi lidmi, a to bez zprostředkovatelů - typicky bank. Na rozdíl od běžných měn na ně ale nedohlíží vlády ani žádní regulátoři. Hlavní výzvou je zajistit, aby digitální měny nešlo zkopírovat nebo platby přesměrovat jinam. To řeší takzvaný blockchain, tedy zašifrovaná digitální účetní kniha, která obsahuje všechny transakce na světě. Pro řadu lidí ale kryptoměny nejsou jen prostředkem směny, ale taky investiční příležitost. Reálnou hodnotu digitálních peněz určuje nabídka a poptávka jejich uživatelů.“

Zmíním tu ještě jednu poměrně novou zprávu, totiž tu, že kryptoměnová burza Coinbase v úterý oznámila propuštění pětiny svých zaměstnanců. Dá se to chápat podle vás jako signál, že se s kryptoměnami bude v nejbližší době ještě méně obchodovat, že o ně bude ještě menší zájem, nebo jak vnímáte tuto zprávu?

Ono to potvrzuje tu náladu na trhu. Ukazuje to dvě věci - zaprvé Coinbase, americká burza, přepálila růst, protože oni šli snad o 200 % dva roky po sobě. Takže oni jako propouští asi 1 100 lidí z 5 000. Jiné burzy nabírají - Binance, která je větší než Coinbase, myslím, nabírá 2 000 lidí, Kraken nabírá 500 lidí a třeba jedna z nejrychleji rostoucích burz FTX všechno zvládá o 350 lidech, myslím. Takže ukazuje to nějakou otočku v tom trhu, ale nevnímal bych to tak radikálně.

Ten trh prostě potřebuje uklidnit a hlavně v době bearmarketu mají ti vývojáři konečně čas něco dělat, oni mají konečně čas vyvíjet a netlačí je nikdo: vydej rychle novou kryptoměnu, ať to udělá 1 000 % za jeden týden. Oni klidně udělají kvalitní produkt a ty produkty v rámci decentralizovaných financí - ty jsme nepopisovali, ale to jsou ty aplikace v rámci toho Ethereum blockchainu - tak většina těch projektů vznikla v posledním bearmarketu. Takže prostě bearmarket je čas na pomalé nakupování a vývoj.

Takže Hayekovy cykly v případě Bitcoinu a kryptoměn…funguje to stejně?

Ta teorie cyklu tady je, ale těch cyklů bylo asi moc málo na to, abychom řekli, že to je nějaké pravidlo.

Já si myslím možná, že i toto porovnání trošku kulhá. A česká bitcoinová komunita? Máte nějaké ohlasy, jestli se taky tedy těšili jako vy na to, že kryptoměny budou padat a bude příležitost nakupovat nebo naopak jsou možná trošku zděšení, protože přišli o spoustu peněz?

Já si myslím, tam se to asi musí nějakým způsobem rozdělit mezi takové, jak to říct, „believers‘, kteří jsou na to zvyklí a kteří už si něčím takovým prošli. Já, když jsem si tím prošel poprvé, tak jsem taky na asi tři čtvrtě roku přestal sledovat krypto a pak jsem se probudil a vrátil se k němu. A pak je druhá skupina lidí, kteří prostě do toho skočili, nakoupili si Bitcoin za 60 000 a doufali, že to půjde na milion a ono to šlo na dvacet. Ale to k tomu patří. A pokud to drží, tak já věřím, že v dalším cyklu to bude výš.

A víme vůbec, kolik lidí v Česku drží kryptoměny, drží Bitcoin? Roste ta popularita?

Ono to moc nejde říct, já jsem viděl nějaká čísla, že kolem 1 milionu už s tím měla co do činění, ale to se strašně špatně určuje. Třeba u těch decentralizovaných aplikací, tak se můžete řídit možná podle počtu adres, ale adresu na blockchainu si vytvoříte asi za tři vteřiny. Já jich mám třeba asi 8, některé používám, některé ne, takže to se opravdu dá měřit velice těžko. My nemáme bohužel nějakou velkou dominantní českou burzu. Měli jsme tady Coinmate, která ale bohužel narazila na neochotu bank dělat cokoliv s kryptem a postupně jim rušili všechny účty, teď se pokouší o comeback. Takže taková velká jedna burza by nám mohla dát nějaký přehled. Nějaká čísla se tady občas objeví, ale nedával bych jim moc velkou váhu.

Na druhou stranu my máme velmi silnou komunitu. Teď se to ukázalo, byly v Praze tři velké konference, respektive dvě menší a jedna velká, kde opravdu těch lidí byla spousta a ten zájem o to krypto roste. Ale my máme i hodně starou a ve světě známou a respektovanou komunitu. V Česku vznikaly projekty jako třeba Trezor, což byla první hardwarová peněženka pro Bitcoin. Velmi bezpečný způsob, jak držet kryptoměny. Vznikl tady jeden z prvních takzvaných těžebních poolů. A máme tady Paralelní polis, což je naprosto unikátní prostor v pražských Holešovicích, kde už řadu let můžete platit jenom kryptoměnami a který se opravdu snaží vytvářet alternativní prostor mimo ten stát, mimo tu společnost trošku. My jsme v tomto v Česku hodně daleko.

„Téměř desetina Čechů už své peníze investovala do kryptoměn, vychází to z průzkumu agentury STEM Mark. (ČRo Plus, 21. 4. 2022)“

„Češi letos od začátku ledna do konce května nakoupili kryptoměny za necelé 2 miliardy korun, což je dle údajů největšího obchodníka Bit+ o 40% méně než loni ve stejném období (ČRo Plus, 13. 6. 2022)“

„Tehdy lidé investovali do virtuálních platidel přibližně 2 a čtvrt miliardy. Podle zakladatele firmy Bit+ Martina Stránského je teď zájem nižší hlavně kvůli nestálému kurzu. (ČRo Plus, 21. 4. 2022)“

Ještě bychom možná mohli dovysvětlit ten těžební pool. On totiž Bitcoin má limitní počet toho platidla. Prostě limitní počet, který se nejdřív musí vytěžit a pak se s ním bude už donekonečna obchodovat..

Ono to nastane za nějakých 100 něco let teprve..

Aha, takže spousta prostoru ještě..

Každé čtyři roky nastává takzvaný halving, kdy se za vytěžený blok dává polovina Bitcoinu. Mimochodem, tyto halvingy často startují bullmarkety. Ale ta těžba toho Bitcoinu probíhá tak, že soutěží výpočetní síla o vyřešení jednoduché matematické rovnice, kdo jí vyřeší první, dostává Bitcoiny. No a stalo se tak náročné, že člověk se svým počítačem nebo i s jedním speciálním těžebním strojem neměl šanci s těmi velkými soutěžit, takže existují takzvané pooly, kde se spojí řada menších těžařů a ty poskytují tu výpočetní sílu na získání a uzavření bloku a získání Bitcoinu společně. A první vznikl tady.

Očekáváte, že by teď mohly zesílit opět hlasy volající po nějaké regulaci kryptoměn nebo naopak ten pád je přesvědčí, že to není úplně potřeba. Jak to vnímat z tohoto hlediska?

Ten pád samotný podle mě tu regulaci ani nějak nepostrčí. Když jsme viděli, co dělají některé ty technologické akcie, tak ty padají o desítky procent, toto padá ještě rychleji. Nicméně ta regulace vzniká, teď bude vznikat ještě urputněji a rychleji právě kvůli například projektu Terra Luna, protože těch 60 miliard dolarů, to byla obrovská suma. Teď, jak jsem zmiňoval ten Celsius, což vlastně je centralizovaná aplikace, tudíž by měla mít nějaká rozumná pravidla, jak fungovat, ale neměla. 1,8 milionu uživatelů ji používalo, nevím, kolik z nich tam mělo ty peníze, ale velká část těchto lidí si nemůže kvůli špatnému spravování portfolia sáhnout na své peníze. Toto ti regulátoři vidí a ti regulátoři určitě se pokusí nějakým způsobem to omezit.

Já myslím, že to asi nemůžeme uzavřít ten rozhovor jinak než otázkou, kdy odejde medvěd a vrátí se býk?

Já osobně bych si tipl ten rok a půl, dva. Nevím, jak by to mohlo vyletět nějak extrémně rychle při té makroekonomické situaci, kterou teď máme.