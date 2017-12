Petr Čech útočí na dvanáctý Zlatý míč, po podzimu vede před Krmenčíkem a Barákem

Podzimní část ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu ovládl Petr Čech. Brankář londýnského Arsenalu se tak přiblížil celkovému dvanáctému triumfu. Druhý je po podzimu plzeňský útočník Michael Krmenčík, třetí pak záložník italského Udinese Antonín Barák. Ten si třetího místa v polovině ankety cení, podzimní část sezony si ale představoval prý trochu jinak. Praha 11:55 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Arsenalu Petr Čech | Zdroj: Reuters

Brankář Petr Čech útočí na zisk už dvanáctého Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu České republiky. Gólman Arsenalu vede po podzimní části ankety vyhlašované Klubem sportovních novinářů před Michaelem Krmenčíkem z Plzně a Antonínem Barákem z Udine. Celkový vítěz 22. ročníku ankety bude znám v červnu po sečtení hlasů za podzim a jaro.

„Každou sezonu se snažím podávat co nejlepší výkony. Proto jsem rád, že je znovu někdo ocenil. Pro mě jako pro hráče je důležité, abych si výkonnost udržel na co nejvyšší úrovni,“ řekl Čech v rozhovoru pro KSN.

Pětatřicetiletý Čech, který loni ukončil reprezentační kariéru, v této sezoně zatím odchytal za Arsenal 15 ligových utkání, jedno pohárové a jedno v Evropské lize, kde většinou dostává přednost jeho konkurent David Ospina. V Premier League ale Čech patří k oporám londýnského celku a vychytal už sedm čistých kont. A celkově už se blíží k jubilejní 200. nule v soutěži (nyní 197).

„Do každého zápasu jdu s tím, že chci předvést co nejlepší výkon a nedostat gól. Zbývají tři nuly do magické hranice. Do konce kalendářního roku nás čeká pět zápasů, tak věřím, že se mi to povede,“ řekl Čech.

Po podzimní části ankety vede s náskokem 58 bodů a má nakročeno k dalšímu rozšíření sbírky jedenácti prvenství. Od sezony 2004/05 ho dokázali porazit jen Pavel Nedvěd (2008/09) a David Lafata (2014/15).

Druhý je po polovině soutěže plzeňský útočník Krmenčík, který s jedenácti góly vede tabulku střelců tuzemské nejvyšší soutěže. K tomu přidal šest asistencí, dalších pět branek v evropských pohárech a dvě trefy za reprezentaci.

Třetí místo drží Antonín Barák. Ten ztrácí o dalších 54 bodů víc než Krmenčík. Na podzim si vybojoval místo v sestavě Udinese, za které vstřelil v italské lize dva góly. Zaujal také v reprezentaci, kde se může chlubit bilancí sedmi startů a pěti branek.

„V národním týmu převažuje zklamání z nepodařeného postupu do baráže o mistrovství světa. To si nebudeme nalhávat, chtěli jsme tam být všichni. To mě moc mrzí, že i já sám jsem nedokázal reprezentaci pomoci tak, abychom postoupili, ale jinak jsem relativně spokojený,“ řekl Antonín Barák pro Radiožurnál.

Krmenčík s Čechem chyběli jen na pěti z 53 hlasovacích lístků. Alespoň jeden bod získalo 49 fotbalistů. Minimálně jednou bylo na prvním místě deset hráčů, mezi nimi i Tomáš Rosický, který celkově obsadil sedmnáctou příčku.

V elitní jedenáctce je nejvíc zástupců z německé bundesligy, a to čtyři. Dva z nich, Theodor Gebre Selassie a Jiří Pavlenka jsou z Brém. Dva zástupce mezi nejlepší jedenáctkou má i lídr české ligy Plzeň. Vedle Krmenčíka je to také desátý Daniel Kolář. Jejich spoluhráč Jan Kopic skončil těsně dvanáctý. Až za nimi je třináctý slávista Josef Hušbauer jako první hráč z jiného českého klubu.

Výsledky podzimní části ankety Zlatý míč:

Petr Čech (Arsenal) 557 bodů Michael Krmenčík (Plzeň) 499 Antonín Barák (Udinese) 445 Tomáš Vaclík (Basilej) 249 Jakub Jankto (Udinese) 235 Vladimír Darida (Hertha Berlín) 232 Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 203 Jiří Pavlenka (Werder Brémy) 178 Matěj Vydra (Derby County) 169 Daniel Kolář (Plzeň) 145 Theodor Gebre Selassie (Werder Brémy) 134

Další pořadí: 12. Jan Kopic (Plzeň) 134, 13. Josef Hušbauer (Slavia) 131, 14. Marek Suchý (Basilej) 77, 15. Milan Škoda (Slavia) 73, 16. Tomáš Koubek (Stade Rennais) 47, 17. Tomáš Rosický (Sparta) 41, 18. Jan Bořil (Slavia) 31, 19. Stanislav Tecl (Jablonec) 31, 20. Bořek Dočkal (Che-nan) 29, 21. Tomáš Souček (Slavia) 18, 22. David Lafata (Sparta) 16, 23. Milan Baroš (Ostrava) 15, 24. Tomáš Necid (Slavia) 14, 25. Josef Šural (Sparta) 14, 26. Ladislav Krejčí (Boloňa) 13, 27. Vladimír Coufal (Liberec) 12, 28. David Houska (Olomouc) 12, 29. Tomáš Kalas (Fulham) 11, 30. David Limberský (Plzeň) 11, 31. Šimon Falta (Olomouc) 10, 32. Milan Petržela (Viktoria Plzeň) 9, 33. Stefan Simič (Crotone) 9, 34. Jaromír Zmrhal (Slavia) 8, 35. Michael Lüftner (Kodaň) 7, 36. Martin Fillo (Teplice) 7, 37. Radim Řezník (Plzeň) 6, 38. Václav Kadlec (Sparta) 6, 39.-41. Jakub Jugas (Slavia) 5, 39.-41. David Pavelka (Kasimpasa) 5, 39.-41. Jan Laštůvka (Slavia) 5, 42. Tomáš Hořava (Plzeň) 4, 43. Tomáš Chorý (Olomouc) 4, 44.-45. Filip Novák (Midtjylland) 2, 44.-45. Jakub Mareš (Slovan Bratislava) 2, 46.-49. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) 1, 46.-49. Jakub Brabec (Genk) 1, 46.-49. Adam Hloušek (Legia Varšava) 1, 46.-49. Robert Hrubý (Ostrava) 1.

Pozn.: V případě bodové shody rozhoduje vyšší počet lepších umístění.