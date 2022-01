Smrt, klima a soukromí. To nejlepší od datového týmu iROZHLAS.cz za rok 2021

Trvalo pouhá dvě staletí, než se naděje dožití zvedla z 28 let na bezmála osmdesátku. I na to loni upozornil datový tým iROZHLAS.cz, když zjišťoval, jak se u nás žilo a na co se umíralo od konce osmnáctého století do současnosti. Zabýval se ale také třeba tím, jak vaše společenská třída ovlivní vaši uhlíkovou stopu nebo jak Česko poznamenala kůrovcová kalamita.

Praha 6:00 1. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít